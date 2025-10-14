Россия
Россиянин разгуливал голым по подъезду и нападал на соседей

Житель многоэтажки в Москве разгуливал голым по подъезду и нападал на соседей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель многоэтажного дома в Москве разгуливал голым по подъезду и нападал на соседей. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как мужчина без одежды ходит по общему коридору и звонит в квартиры жильцам. Кроме того, горожанин портит краской стены в подъезде.

Соседи рассказали, что неадекватный гражданин донимает их уже на протяжении года. Он не раз ночевал на лестничной клетке обнаженным, угрожал другим жильцам. Однажды он даже брызнул в лицо мужчине аэрозолем.

Хулигана неоднократно увозили в полицейский участок, но он снова возвращался и начинал издевательства.

Жильцы дома подчеркнули, что подают обращения в управляющую компанию и правоохранителям. Но проблему игнорируют.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина прогулялся голым по детским площадкам и оказался в полиции.

