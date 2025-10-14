Российская тревел-блогерша побывала в Скандинавии и позавидовала жизни местных пенсионеров

Российская тревел-блогерша побывала в скандинавских странах — Швеции и Норвегии — и позавидовала жизни местных пенсионеров. Расчетами она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, пожилые люди в этих странах ведут активный образ жизни и следят за здоровьем. Кроме того, они много путешествуют. «Возможно я заблуждаюсь, но у меня сложилось такое впечатление, что в России к пенсии относятся как к "закату" жизни, а вот в Швеции и Норвегии, наоборот, как самому активному периоду», — объяснила блогерша.

Также она заметила, что пенсионеры в скандинавских странах не посвящают себя внукам, а занимаются собственной жизнью.

Ранее эта же тревел-блогерша описала особенности жизни в Италии фразой «противоречат нашим ценностям». По словам автора публикации, некоторые поступки итальянцев русским никогда не понять.