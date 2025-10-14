Российские военные раскрыли подробности спасения совы из плена в зоне СВО

ГТРК Самара: Российские военные спасли сову из плена в зоне СВО

Российские военные спасли сову из плена в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности спасательной операции раскрыты в материале канала «ГТРК Самара».

По данным портала, бойцы возвращались к своим позициям после выполнения боевого задания под Соледаром, когда заметили, что в одной из противодроновых сеток запуталась сова. Российские военные, несмотря на опасность, решили покинуть машину и провести спасательную операцию по вызволению птицы из плена.

Со слов одного из военнослужащих, сова оказалась умной, понимала, что ей помогают, и даже выпрямила когти, чтобы людям было удобнее срезать сети.

Вызволенную из плена сову отвезли подальше от противодроновых ловушек и в безопасном месте выпустили на волю.

Ранее сообщалось об участии в СВО осла. Он подвозил для военнослужащих снаряды.