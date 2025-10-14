Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:57, 14 октября 2025Россия

Российские военные раскрыли подробности спасения совы из плена в зоне СВО

ГТРК Самара: Российские военные спасли сову из плена в зоне СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Romain Doucelin / Globallookpress.com

Российские военные спасли сову из плена в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробности спасательной операции раскрыты в материале канала «ГТРК Самара».

По данным портала, бойцы возвращались к своим позициям после выполнения боевого задания под Соледаром, когда заметили, что в одной из противодроновых сеток запуталась сова. Российские военные, несмотря на опасность, решили покинуть машину и провести спасательную операцию по вызволению птицы из плена.

Со слов одного из военнослужащих, сова оказалась умной, понимала, что ей помогают, и даже выпрямила когти, чтобы людям было удобнее срезать сети.

Вызволенную из плена сову отвезли подальше от противодроновых ловушек и в безопасном месте выпустили на волю.

Ранее сообщалось об участии в СВО осла. Он подвозил для военнослужащих снаряды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Скандально известного банкира потребовали еще раз арестовать в России

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости