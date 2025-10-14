ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ около Варачино в Сумской области

Российские войска уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Варачино в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«В районе Варачино враг провел одну контратаку, успеха не имел, штурмовая группа полностью уничтожена», — сказал собеседник агентства.

Ранее российские военные целиком уничтожили штурмовую группу ВСУ в Сумской области. Сообщается, что бои велись в районе населенного пункта Кондратовка.

До этого ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров. Сообщается, что туда будут направлять неугодных командованию офицеров и дезертиров.