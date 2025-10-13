ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Кондратовки в Сумской области

Российские военные целиком уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области на севере Украины. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Сообщается, что бои велись в районе населенного пункта Кондратовка.

«ВСУ провели одну контратаку в районе Кондратовки силами 158-й отдельной механизированной бригады. В ходе комплексного огневого поражения атака отражена, вражеская штурмовая группа полностью уничтожена», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стали известны потери ВСУ при попытке вернуть позиции в Харьковской области. Они составили несколько десятков человек.