08:37, 13 октября 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Кондратовки в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные целиком уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области на севере Украины. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Сообщается, что бои велись в районе населенного пункта Кондратовка.

«ВСУ провели одну контратаку в районе Кондратовки силами 158-й отдельной механизированной бригады. В ходе комплексного огневого поражения атака отражена, вражеская штурмовая группа полностью уничтожена», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стали известны потери ВСУ при попытке вернуть позиции в Харьковской области. Они составили несколько десятков человек.

