12:34, 14 октября 2025Бывший СССР

Российские войска взяли под контроль последний остров на херсонском направлении

Военный Алабай: Российские войска взяли остров Переяславский на Днепре
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль остров Переяславский на реке Днепр на херсонском направлении. Об этом заявил российский военный с позывным Алабай, передает РИА Новости.

«Задачу выполнили успешно. Была поставлена боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль, выбить группы ВСУ. А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции, которые находятся на острове Переяславский. Остров удержали, без потерь», — рассказал он.

Военный отметил, что Переяславский стал последним островом, который заняли российские войска. После этого под их контролем оказались все острова на Днепре в Херсонской области.

Ранее на видео попал момент удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по Херсону. В результате атаки российские войска смогли поразить цех сборки беспилотников.

