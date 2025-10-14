Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:47, 14 октября 2025Спорт

Российский хоккеист захотел через суд вернуть подаренную бывшей жене сумку

Хоккеист «Металлурга» Вовченко захотел через суд забрать сумку бывшей жены
Юлия Герасимова (редактор)
Даниил Вовченко

Даниил Вовченко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Даниил Вовченко подал в суд на бывшую супругу Яну Вовченко-Александрову с целью отсудить у нее купленные ей подарки. Об этом девушка сообщила в сторис в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вовченко опубликовала снимок судебного документа об оценке стоимости сумки Hermes Bikrin, которую ее бывший муж намерен вернуть через суд. «Вы когда-нибудь делили с мужем свою сумку, купленную с ним же вам на день рождения 50 на 50? А я да, стринги мои не дать доносить?» — подписала она публикацию.

Девушка также показала судебные документы, в которых хоккеист просит взыскать с нее денежные средства и расходы на оплату судебных расходов. «Все доказательства у нас на руках, двигаемся к финалу, пусть и под стук со дна», — отметила она.

В 2024 году «Металлург» в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее магнитогорскому клубу удавалось брать трофей в сезонах 2013/2014 и 2015/2016.

В середине августа сообщалось, что певица Пелагея выиграла суд у бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Теперь их семилетней дочери Таисии можно выезжать за границу вне зависимости от желания отца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    Отправленный в отставку матом чиновник прокомментировал случившееся

    Назван срок появления устойчивого снежного покрова в Москве

    В Финляндии высказались об ослаблении России

    Предложен ответ России на поставки США ракет Tomahawk Украине

    Американский министр призвал Европу усилить давление на Россию

    Расторгуев высказался о родах под песню «Любэ»

    Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт на Украине

    НАТО выступит с заявлением на фоне смягчения правил применения оружия против России

    Трамп пригрозил стране НАТО наказанием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости