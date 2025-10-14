Российский хоккеист захотел через суд вернуть подаренную бывшей жене сумку

Хоккеист «Металлурга» Вовченко захотел через суд забрать сумку бывшей жены

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Даниил Вовченко подал в суд на бывшую супругу Яну Вовченко-Александрову с целью отсудить у нее купленные ей подарки. Об этом девушка сообщила в сторис в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вовченко опубликовала снимок судебного документа об оценке стоимости сумки Hermes Bikrin, которую ее бывший муж намерен вернуть через суд. «Вы когда-нибудь делили с мужем свою сумку, купленную с ним же вам на день рождения 50 на 50? А я да, стринги мои не дать доносить?» — подписала она публикацию.

Девушка также показала судебные документы, в которых хоккеист просит взыскать с нее денежные средства и расходы на оплату судебных расходов. «Все доказательства у нас на руках, двигаемся к финалу, пусть и под стук со дна», — отметила она.

В 2024 году «Металлург» в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее магнитогорскому клубу удавалось брать трофей в сезонах 2013/2014 и 2015/2016.

В середине августа сообщалось, что певица Пелагея выиграла суд у бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Теперь их семилетней дочери Таисии можно выезжать за границу вне зависимости от желания отца.