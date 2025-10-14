Российский пятиклассник установил шесть мировых рекордов

12-летний липчанин Роженков установил 6 силовых мировых рекордов

Пятиклассник из Липецка Павел Роженков установил шесть мировых рекордов в подъеме на бицепс и армлифтинге на силовом турнире МАСС России. Об этом сообщает портал «Липецкие новости».

12-летний спортсмен соревновался с 75 соперниками из восьми регионов и оказался самым сильным в своей возрастной категории.

Так, в становой тяге липчанин поднял 62,5 килограмма при своем весе до 52 килограммов. Он смог побить четыре рекорда подряд. В подъеме на бицепс школьник взял вес 27,5 килограмма и установил еще два мировых достижения в возрастной группе от 12 до 14 лет.

Уточняется, что Роженков тренируется под руководством трехкратного рекордсмена Книги рекордов России Владислава Комарова.

Ранее абсолютный мировой рекорд среди девушек и женщин по отжиманиям установила восьмилетняя школьница из станицы Каневской Краснодарского края.