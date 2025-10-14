Россия
Российский третьеклассник отдал 75 тысяч рублей обижающим его сверстникам

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге третьеклассник отдал 75 тысяч рублей сверстникам, которые его обижали в школе в Кировском районе. Эту сумму мальчик выкрал у родителей. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, на протяжении последнего месяца у мальчика возникали конфликты и потасовки в учебном заведении. Группа подростков в возрасте 11 и 12 лет систематически издевалась над потерпевшим как физически, так и морально.

Один из обидчиков потребовал у младшеклассника деньги за прекращение издевательств. Ребенок тайно взял деньги у родителей и передал «главарю». Мать мальчика узнала о пропаже и обратилась в полицию. Теперь все участники истории общаются с инспектором по делам несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае школьники избивали мальчика из приемной семьи и снимали происходящее на видео.

