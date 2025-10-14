Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 14 октября 2025Путешествия

Самолет рухнул на шоссе в США, унес жизни двух пассажиров и попал на видео

WJAR: Самолет с двумя пассажирами на борту упал на шоссе в Дартмуте
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Авиакатастрофа в США спровоцировала ДТП, унесла жизни двух пассажиров и попала на видео. Об этом сообщило издание WJAR.

По данным источника, 13 октября супружеская пара из Мидлтауна направлялась на борту легкомоторного воздушного судна в аэропорт Кеношу, штат Висконсин. Во время полета самолет изменил курс и попытался вернуться на аэродром отправления в Нью-Бедфорде, но рухнул на шоссе 195 в Дартмуте. При этом 68-летний Томас Перкинс и его жена, 66-летняя Агата, не выжили.

На опубликованных кадрах фюзеляж самолета упал на разделительную полосу трассы. Обломок судна также задел серебристый автомобиль, водителем которого была женщина. Она получила травмы и была госпитализирована ​​в больницу.

Полиция выяснила, что пилот не предоставил аэропорту Нью-Бедфорда план полета. На данный момент сотрудники Федерального управления гражданской авиации расследуют причины катастрофы.

Ранее самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США. Инцидент произошел рядом с городом Форт-Уэрт, штат Техас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

    На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

    ЦБ понизил курс доллара

    Экс-ректор российского университета профсоюзов опроверг обвинения против него

    Военная помощь Европы Украине резко сократилась

    Москвичам дали надежду на потепление

    На Мадагаскаре придумали замену президенту

    В России отреагировали на решения ЕСПЧ в пользу Грузии

    В Норвегии отказавшегося играть за Россию футболиста назвали спасением для сборной

    Царев назвал абсурдом лишение его гражданства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости