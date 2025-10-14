Самолет рухнул на шоссе в США, унес жизни двух пассажиров и попал на видео

WJAR: Самолет с двумя пассажирами на борту упал на шоссе в Дартмуте

Авиакатастрофа в США спровоцировала ДТП, унесла жизни двух пассажиров и попала на видео. Об этом сообщило издание WJAR.

По данным источника, 13 октября супружеская пара из Мидлтауна направлялась на борту легкомоторного воздушного судна в аэропорт Кеношу, штат Висконсин. Во время полета самолет изменил курс и попытался вернуться на аэродром отправления в Нью-Бедфорде, но рухнул на шоссе 195 в Дартмуте. При этом 68-летний Томас Перкинс и его жена, 66-летняя Агата, не выжили.

На опубликованных кадрах фюзеляж самолета упал на разделительную полосу трассы. Обломок судна также задел серебристый автомобиль, водителем которого была женщина. Она получила травмы и была госпитализирована ​​в больницу.

Полиция выяснила, что пилот не предоставил аэропорту Нью-Бедфорда план полета. На данный момент сотрудники Федерального управления гражданской авиации расследуют причины катастрофы.

Ранее самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США. Инцидент произошел рядом с городом Форт-Уэрт, штат Техас.