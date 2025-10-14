Силовики назвали Российских артиллеристов одним из страхов украинских боевиков

Украинские боевики боятся российских артиллеристов, работающих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Признаком такого страха собеседник агентства назвал то, что данные военных вносят в базу украинского сайта «Миротворец». «Значит, мы не просто так хлеб едим (…) Нас ненавидят, нас с одной стороны боятся, и к нам серьезно относятся, к артиллерии», — отметил силовик.

До этого в базу «Миротворца» попал бывший гитарист культовых рок-групп «Ария» и «Кипелов» Сергей Маврин. Создатели сайта опубликовали личные данные музыканта из-за его выступлений в Мариуполе и Донецке, а также поддержки российских вооруженных сил.

Ранее в силовых структурах сообщили, что у пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли при себе наркотические вещества. Как сообщили силовики, украинских военных взяли в плен в районе Алексеевки в Сумской области.