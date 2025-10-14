У пленных солдат ВСУ нашли при себе наркотики

ТАСС: У плененных в Сумской области солдат ВСУ нашли при себе наркотики

В Сумской области российские военнослужащие взяли в плен двоих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе досмотра при себе у них обнаружили свертки с наркотиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В ходе досмотра у них [пленных] обнаружены свертки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что военнослужащие были взяты в плен в ходе боев в районе Алексеевки. Они служили в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ.

