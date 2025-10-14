Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:07, 14 октября 2025Бывший СССР

У пленных солдат ВСУ нашли при себе наркотики

ТАСС: У плененных в Сумской области солдат ВСУ нашли при себе наркотики
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Сумской области российские военнослужащие взяли в плен двоих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе досмотра при себе у них обнаружили свертки с наркотиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В ходе досмотра у них [пленных] обнаружены свертки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что военнослужащие были взяты в плен в ходе боев в районе Алексеевки. Они служили в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ.

Ранее российский боец рассказал, что солдаты ВСУ в Новогригоровке сражались под наркотиками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Золото и серебро рекордно подорожали

    Пресечен вывоз из России более 100 килограммов бивней мамонта на миллионы рублей

    Девочка-подросток попала в поле зрения правоохранителей за регулярные избиения сверстников

    В США допустили отказ Трампа от помощи Украине

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Туалетная бумага поставила семью с ребенком на грань развода

    В Госдуме ответили предрекшему Москве расплату за отказ от переговоров Макрону

    Россиян предупредили о ставшей популярной у мошенников схеме

    Расходы россиян на домашний уголок подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости