В России ответили на угрозы стереть Севастополь и Калининград с лица земли

Депутат ГД Гурулев: Запад готовит сценарии войны против ключевых точек России
Марк Леонов
Фото: Rick Wilking / Reuters

Говоря об уничтожении Севастополя и Калининграда, представители Запада не фантазируют, а на самом деле готовят сценарии войны против ключевых точек России. Об этом заявил в Telegram депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Так парламентарий отреагировал на заявления экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, который спрогнозировал, что перечисленные города России будут стерты с лица земли в первые часы после начала конфликта с НАТО. По словам Гурулева, России следует опередить Запад в подготовке к войне.

«Мы должны быть на шаг впереди — в планировании, в оснащении, в моральной готовности. Слава богу, работа идет. Пусть не все публично, и правильно», — дал ответ на угрозы Ходжеса Гурулев. Депутат подчеркнул, что подготовка должна вестись не на бумаге, а в реальности.

Ранее писатель и публицист Захар Прилепин предложил ответить «любезностью на любезность» в вопросе поставок Tomahawk Вооруженным силам Украины.

