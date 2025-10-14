Солдата ВСУ обманом отправили на передовую

Пленный из ВСУ Шалагинов рассказал, как его обманом отправили на передовую

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Борис Шалагинов рассказал, что командование отправило его на передовую, прибегнув к обману. Видеозапись с рассказом военнослужащего публикует Минобороны в Telegram-канале.

«Приехал командир вечером, говорит: "Надо съездить в командировку на недельки две, может, три. Поедете в Катериновку, покопаете окопы"... Ну, так и попал туда. А приехали в Катериновку, там получилось по-другому», — делится Шалагинов.

По его словам, его вместе с сослуживцами сразу по прибытии в населенный пункт посадили в автомобиль и поставили перед фактом: их отправляют на наблюдательные пункты, так как ВСУ не хватает людей. В итоге боец оказался на передовой.

Ранее другой пленный украинский солдат рассказывал, что ВСУ испытывают серьезные проблемы со снабжением.