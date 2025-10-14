Бывший СССР
Солдата ВСУ обманом отправили на передовую

Пленный из ВСУ Шалагинов рассказал, как его обманом отправили на передовую
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Борис Шалагинов рассказал, что командование отправило его на передовую, прибегнув к обману. Видеозапись с рассказом военнослужащего публикует Минобороны в Telegram-канале.

«Приехал командир вечером, говорит: "Надо съездить в командировку на недельки две, может, три. Поедете в Катериновку, покопаете окопы"... Ну, так и попал туда. А приехали в Катериновку, там получилось по-другому», — делится Шалагинов.

По его словам, его вместе с сослуживцами сразу по прибытии в населенный пункт посадили в автомобиль и поставили перед фактом: их отправляют на наблюдательные пункты, так как ВСУ не хватает людей. В итоге боец оказался на передовой.

Ранее другой пленный украинский солдат рассказывал, что ВСУ испытывают серьезные проблемы со снабжением.

