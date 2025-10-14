Путешествия
Сотни россиян лишились дня отпуска на Карибах из-за поломки самолета

TourDom: Рейс авиакомпании Conviasa задержали на сутки в аэропорту Москвы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Carlos Lemos / Reuters

Рейс до Венесуэлы задержали на сутки в столичном аэропорту России. Об этом сообщает TourDom.

Сотни россиян лишились дня отпуска в Паламаре и Каракасе. Они должны были отправиться из Москвы на Карибы 13 октября. Однако сразу после посадки путешественников вернули в здание аэродрома, выделив каждому по тысяче рублей на питание. Вечером представитель авиакомпании Conviasa сообщил 121 россиянину и 15 гражданам Китая, зарегистрированным на рейс, что из-за поломки самолета вылет состоится 14 октября.

Жителям Москвы и Московской области оплатили такси до дома, а иногородних граждан разместили в отеле рядом с воздушной гаванью. «Вместо острова Маргарита неплохо отдохнули в московском "Хилтоне"», — сообщила пассажирка Елена.

На данный момент вылет на карибский остров должен состояться в 13:30. «Рейс перенесли на время ремонта воздушного судна. Техническая неисправность устранена. Сейчас борт готовят к вылету», — сообщили в авиакомпании.

Ранее россияне лишились дня отпуска в Турции по вине авиакомпании. Причиной задержки стали пять воздушных судов, которые не смогли покинуть Анталью.

