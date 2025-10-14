SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

Компания SpaceX вывела на околоземную орбиту спутники системы Kuiper

Компания SpaceX в рамках миссии KF-03 вывела на околоземную орбиту группу спутников широкополосной связи системы Kuiper. Об этом сообщает Amazon.

Пуск ракеты Falcon 9 с 24 космическими аппаратами Kuiper состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спутники были выведены на высоту 465 километров. В настоящее время на орбите насчитывается 153 космических аппарата Kuiper.

В апреле Amazon в рамках миссии KA-01 запустила первую серийную партию спутников Kuiper.

В декабре 2023 года портал со ссылкой на Amazon сообщил, что находящиеся на околоземной орбите два прототипа спутников широкополосного доступа в интернет Kuiper успешно связали по оптическому каналу связи.