Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:49, 14 октября 2025Экономика

Спрос на шоколад обрушился

Bloomberg: Мировой спрос на шоколад обрушился вопреки снижению цен на какао
Вячеслав Агапов

Фото: mernk / Shutterstock / Fotodom

Мировой спрос на шоколад обрушился вопреки снижению цен на какао. Об этом со ссылкой на данные аналитиков и трейдеров сообщает Bloomberg.

Темпы производства на фабриках по всему миру падают. Это свидетельствует о том, что последствия резкого роста цен в прошлом году продолжают влиять на прибыли переработчиков, а стоимость сладких лакомств вряд ли быстро снизится. В третьем квартале 2025-го переработка какао в Европе достигла самого низкого уровня как минимум за последние десять лет. Подобная тенденция фиксируется в Азии и Северной Америке.

В то время как нью-йоркские фьючерсы на какао подешевели в два раза с момента пиковых значений в декабре, производители шоколада все еще работают с дорогим сырьем, которое закупали ранее. Переработчики уже зафиксировали высокие цены на следующие шесть месяцев, заявил руководитель отдела сельскохозяйственных продаж в Marex Group Джонатан Паркман.

«Спрос на какао-масло невысок, и в настоящее время люди не так сильно обеспокоены его поставками, как в прошлом году. Мы наблюдаем более активное замещение какао-масла из-за роста цен на какао», — добавил он.

Какао-бобы оказались самым подешевевшим в мире товаром в начале осени. Их цена потеряла 12,3 процента стоимости, говорят данные ICE Futures.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

    На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

    ЦБ понизил курс доллара

    Экс-ректор российского университета профсоюзов опроверг обвинения против него

    Военная помощь Европы Украине резко сократилась

    Москвичам дали надежду на потепление

    На Мадагаскаре придумали замену президенту

    В России отреагировали на решения ЕСПЧ в пользу Грузии

    В Норвегии отказавшегося играть за Россию футболиста назвали спасением для сборной

    Царев назвал абсурдом лишение его гражданства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости