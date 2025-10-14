Доктор Мясников сравнил фармацевтов в России и Франции

Врач Мясников: Во Франции фармацевты несут больше ответственности, чем в России

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что во Франции фармацевты несут больше ответственности, чем в России. Работу сотрудников аптек в двух странах он сравнил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«У нас [в России] продает не фармацевт. Фармацевт сидит в кабинете сзади в лучшем случае. (...) Как это выглядит в той же Франции? Там обязательно в аптеке должен быть фармацевт. Он несет юридическую и уголовную ответственность вместе с врачом», — рассказал Мясников.

По словам доктора, в российские аптеки часто берут на работу людей с любым образованием. При этом в европейской стране у работников аптек обязательно должно быть медицинское образование. Он также отметил, что во Франции фармацевты перепроверяют назначение врача, чтобы защитить пациента от медицинской ошибки.

«Они [фармацевты во Франции] несут ответственность точно такую же, как и врачи. Если там [в назначении] что-то не то — он (...) будет звонить врачу и спрашивать: "Доктор, на каком основании вы превысили эту дозу? Доктор, почему так? Доктор, почему эдак?" Все это фиксируют. То есть это перепроверка, защита от случайностей», — объяснил Мясников.

Ранее Мясников заявил, что его сын, получивший медицинское образование во Франции, разочаровался в этой стране. По словам доктора, жить там «стало бедно, дорого, грязно».