США убрали потолок по военной помощи Киеву

Посол при НАТО Гетьманчук: США при Трампе убрали потолок по военной помощи Киеву

Администрация президента США Дональда Трампа «убрала потолок» по военной помощи Украине, который был установлен при экс-лидере Штатов Джо Байдене. Об этом заявила «Европейской правде» украинский посол при НАТО Алена Гетьманчук.

Она отметила, что при Байдене Вашингтон выставлял для Европы ограничения по оказанию военной помощи Киеву. «Сейчас наоборот — администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины», — отметила дипломат.

Вместе с тем Гетьманчук признала, что поставка оружия из Европы не может полностью заменить американскую военную поддержку.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США 15 октября сделают крупное объявление по военной помощи Вооруженным силам Украины. Чиновник также призвал южноевропейские страны активнее оказывать военную помощь украинский стороне, особенно в рамках программы альянса PURL, предполагающей закупку оружия европейскими членами НАТО у США.