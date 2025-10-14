Россия
Стало известно о смерти генерала Российской армии в его день рождения

В Волгограде сообщили о смерти генерала Акимова, его не стало в день рождения
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Стало известно о смерти генерала Российской армии в его день рождения. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Речь идет об экс-командующем 20-й Гвардейской дивизией Николае Акимове. Ему было 69 лет. Он родился 13 октября 1956 года, а не стало его 13 октября.

Смерть офицера подтвердили в организации «Генералы Волгограда». Причиной смерти там назвали заболевание онкологического профиля.

Ранее стало известно о смерти главы ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александра Мирошниченко. Ему был 71 год.

