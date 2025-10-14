Стало известно о жертве атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в России

Хинштейн: Женщина не выжила во время атаки FPV-дрона на авто в Курской области

Женщина 1979 года рождения не выжила во время атаки украинского FPV-дрона на автомобиль Lada Granta в селе Белица в Курской области. О жертве стало известно губернатору российского приграничного региона Александру Хинштейну, комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родственникам женщины.

По данным курского главы, другая атака беспилотника произошла в селе Песчаное Беловского района. В результате ранение получил 49-летний мужчина.

«Угрозы жизни нет, он самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу», — указал Хинштейн в посте.

До этого сообщалось, что 70-летней женщине оторвало кисть при атаке дрона на машину в Курской области.

Еще раньше в Курской области от удара украинского беспилотника пострадали два человека.

