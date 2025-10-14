Мир
Стало известно об инициативах Турции по Украине на встречах с Западом

РИА Новости: Турция призывает Запад содействовать переговорам по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Представители Турции на встречах со странами Запада поднимают вопрос об украинском конфликте и призывают партнеров содействовать переговорам между Москвой и Киевом с целью дипломатического урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Мы рассчитываем на возобновление переговоров и поднимаем вопрос их необходимости на всех встречах, в том числе с нашими западными партнерами. Безусловно, ожидаем поддержки наших инициатив по возобновлению диалога», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса. «Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает [президент России Владимир] Путин, и он мой друг», — указал глава Белого дома.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине может быть достигнут через несколько месяцев.

