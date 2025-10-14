Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 14 октября 2025Мир

Трамп заявил о способности Эрдогана помочь в урегулировании украинского кризиса

Трамп: Эрдоган может помочь в урегулировании кризиса на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон. Об этом пишет ТАСС.

Представители СМИ задали главе Белого дома вопрос, может ли турецкий политик помочь в урегулировании кризиса.

«Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает [президент России Владимир] Путин, и он мой друг», — указал Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сочетают достаточную мобильность и скрытность». В США представили новые пусковые установки для Tomahawk

    Политике Трампа предрекли изменение после соглашения Израиля и ХАМАС

    Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

    Экс-полковник СБУ предупредил о возвращении Украины в первобытный строй

    ВСУ атаковали российский регион несколькими беспилотниками

    Пленный «азовец» высказался о неспособности Зеленского руководить Украиной

    Угрозу срыва мирного соглашения между Израилем и ХАМАС оценили

    Кайли Дженнер снялась в одних трусах

    Мужчина напился на яхте и разрубил винтом пятиклассницу

    Женщина приняла запрос на переписку в соцсетях и узнала страшную правду о своем муже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости