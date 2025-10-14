Трамп заявил о способности Эрдогана помочь в урегулировании украинского кризиса

Трамп: Эрдоган может помочь в урегулировании кризиса на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон. Об этом пишет ТАСС.

Представители СМИ задали главе Белого дома вопрос, может ли турецкий политик помочь в урегулировании кризиса.

«Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает [президент России Владимир] Путин, и он мой друг», — указал Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт.