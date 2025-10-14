Страна НАТО назвала угрозой импорт украинской стали

Bloomberg: В Польше могут принять меры против импорта украинской стали

Варшава захотела принять защитные меры в ответ на рост импорта беспошлинной стали с Украины, так как он поставил под угрозу польскую промышленность. Об этом сообщило Bloomberg.

Местные производители призывают власти остановить эти поставки, которые выросли примерно на 50 процентов в 2024 году и еще на 27 процентов в первой половине 2025-го. Это, как признался заместитель министра развития и технологий Польши Михал Барановский, серьезно давит на польскую сталелитейную промышленность. Поэтому Варшава уже начала работать с Европейской комиссией, чтобы найти способ решения этой проблемы, желательно в краткосрочной перспективе.

Между тем представители отрасли жалуются, что украинская продукция не только не облагается пошлинами, ей также не приходится нести энергетические и экологические затраты.

Отмечается, что влияние украинского импорта сказалось и на других сегментах экономики Польши. Например, производитель коксующегося угля JSW SA признался, что ему может потребоваться государственная помощь для выживания после пяти кварталов убытков подряд. Финансовый директор сталелитейной компании Cognor Holding SA Кристиан Гуня предупредил, что новый прокатный стан компании стоимостью 217 миллионов долларов может встать из-за конкуренции с дешевым украинским импортом.

В начале июня этого года заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук констатировал, что потери украинского экспорта от завершения режима торговых льгот с Евросоюзом во второй половине 2025 года составят около 800 миллионов долларов.