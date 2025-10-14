Верховный суд признал законность приговора спонсировавшей ВСУ сотруднице ЦБ

Верховный суд России признал законным приговор бывшей сотруднице Центробанка Елене Поповой, признанной виновной в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор 12 лет колонии спонсировавшей Вооруженный силы Украины (ВСУ) россиянке оставили без изменения. В конце октября 2024 года решение о сроке и штрафе 500 тысяч рублей принял Ростовский областной суд. В ходе разбирательства было установлено, что Попова перевела на нужды ВСУ 300 тысяч рублей.

Ранее в Тульской области осудили организаторов нарколаборатории, спонсировавших ВСУ.