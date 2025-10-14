Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:55, 14 октября 2025Силовые структуры

Суд оставил в силе приговор спонсировавшей ВСУ сотруднице российского Центробанка

Верховный суд признал законность приговора спонсировавшей ВСУ сотруднице ЦБ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд России признал законным приговор бывшей сотруднице Центробанка Елене Поповой, признанной виновной в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор 12 лет колонии спонсировавшей Вооруженный силы Украины (ВСУ) россиянке оставили без изменения. В конце октября 2024 года решение о сроке и штрафе 500 тысяч рублей принял Ростовский областной суд. В ходе разбирательства было установлено, что Попова перевела на нужды ВСУ 300 тысяч рублей.

Ранее в Тульской области осудили организаторов нарколаборатории, спонсировавших ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Правозащитники оценили возможный выход на свободу делавшего кукол из детей некрополиста

    Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанца

    Шаляпин назвал певицу-эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости