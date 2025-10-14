Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 14 октября 2025Силовые структуры

Суд прекратил уголовное дело бывшего российского футболиста о драке

В Красноярске суд прекратил дело о драке с участием экс-футболиста «Енисея»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112 Красноярск»

Суд прекратил уголовное дело против бывшего футболиста красноярского «Енисея» Владислава Бардыбахина, обвиняемого в избиении человека во время драки на базе отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, преступление средней тяжести допускает возможность примирения сторон. Бардыбахин выплатил потерпевшему 800 тысяч рублей, и суд с его согласия прекратил дело.

15 мая стало известно, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими отдыхающими турбазы. Очевидица заявила, что спортсмены нарушали правила поведения, их не смогла усмирить Росгвардия, после чего завязалась драка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Шаляпин назвал певицу-эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку со словом «токосъемник»

    В столице Европейского союза отменили все рейсы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости