Суд прекратил уголовное дело бывшего российского футболиста о драке

В Красноярске суд прекратил дело о драке с участием экс-футболиста «Енисея»

Суд прекратил уголовное дело против бывшего футболиста красноярского «Енисея» Владислава Бардыбахина, обвиняемого в избиении человека во время драки на базе отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, преступление средней тяжести допускает возможность примирения сторон. Бардыбахин выплатил потерпевшему 800 тысяч рублей, и суд с его согласия прекратил дело.

15 мая стало известно, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими отдыхающими турбазы. Очевидица заявила, что спортсмены нарушали правила поведения, их не смогла усмирить Росгвардия, после чего завязалась драка.