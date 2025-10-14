Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:17, 14 октября 2025Экономика

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути

«Росатом»: По СМП прошел первый транзитный рейс из Китая в Европу
Дмитрий Воронин

Фото: Andy Wong / AP

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути (СМП). Об этом заявили в «Росатоме», предприятие которого осуществило информационно-навигационное обеспечение судна.

Ранее анонсированный рейс контейнеровоза начался в порту Нинбо 23 сентября и завершился в британском Феликстоу спустя 20 дней, сократив время в пути вдвое по сравнению с обычным, используемым в традиционных южных маршрутах.

Также 14 октября стало известно, что «Росатом» и его китайские партнеры утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по СМП, предполагающий внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности работы и развития капитальных проектов.

Как рассказал журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, стороны планируют нарастить грузовые перевозки по СМП до 20 миллионов тонн к 2030 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства Украины

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости