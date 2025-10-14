Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути

«Росатом»: По СМП прошел первый транзитный рейс из Китая в Европу

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути (СМП). Об этом заявили в «Росатоме», предприятие которого осуществило информационно-навигационное обеспечение судна.

Ранее анонсированный рейс контейнеровоза начался в порту Нинбо 23 сентября и завершился в британском Феликстоу спустя 20 дней, сократив время в пути вдвое по сравнению с обычным, используемым в традиционных южных маршрутах.

Также 14 октября стало известно, что «Росатом» и его китайские партнеры утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по СМП, предполагающий внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности работы и развития капитальных проектов.

Как рассказал журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, стороны планируют нарастить грузовые перевозки по СМП до 20 миллионов тонн к 2030 году.