Мир
20:34, 14 октября 2025

Трамп объявил о начале второй фазы сделки по Газе

Трамп заявил, что вторая фаза сделки по Газе начинается прямо сейчас
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вторая фаза сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа начинается прямо сейчас. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Вторая фаза начинается прямо сейчас!!!» — написал он.

Трамп отметил, что все живые заложники вернулись в Израиль и чувствуют себя хорошо, однако пункт соглашения о передаче тел погибших заложников все еще не выполнен. «Мертвые не возвращены, как было обещано!» — отметил американский лидер.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). 13 октября в рамках реализации достигнутых договоренностей палестинская группировка освободила 20 живых израильских заложников.

