ЦБ понизил курс доллара

Банк России установил официальный курс доллара ниже 80 рублей

Центральный банк (ЦБ) установил официальные курсы валют на 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Американский доллар упал ниже отметки в 80 рублей. Его курс снизили с 80,8548 до 79,9589 рубля. На таком уровне валюта не торговалась с августа текущего года.

Евро подешевел более чем на рубль — с 93,9181 до 92,6816 рубля. Китайский юань также стал дешевле — официальный курс изменили с 11,2816 до 11,119 рубля.

По данным «Финам», в процессе торгов на российском межбанковском рынке курс доллара опускался до 78,75 рубля, что стало минимумом с конца июля этого года. На рынке Forex российская валюта взлетела до максимума с августа, достигнув уровня 79,2 рубля за доллар.

Рубль дорожает на фоне пересмотра ожиданий участников рынка и экспертов по поводу движения ключевой ставки. Эксперты допускают, что Центробанк не станет смягчать денежно-кредитную политику до конца года, а если и пойдет на этот шаг, то снижение составит не более одного процентного пункта.

