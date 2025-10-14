Интернет и СМИ
Туалетная бумага поставила семью с ребенком на грань развода

Пользователь Reddit с ником ThrowRA_CT рассказал другим посетителям портала о том, как простая туалетная бумага поставила крест на его браке. Судя по его рассказу, отношения с супругой не ладились у него практически с самой свадьбы.

«Она забеременела, когда мы только начали встречаться, поэтому я сделал то, что считал правильным, и женился на ней. Проблема заключалась в том, что мы толком не знали друг друга и не понимали, что мы совершенно не похожи. Последние полтора года моя жена была со мной совсем не мила. Она всячески оскорбляет меня и называет бесполезным, хотя я работаю по 12 часов в день и постоянно перерабатываю», — рассказал автор.

После нескольких неудачных попыток решить семейные проблему в кабинете у психолога мужчина решил отвезти жену и сына в отпуск, чтобы наладить отношения. Поездка была приятной первые пару недель, но затем автор допустил оплошность, которую ему не простили.

«Она буквально сошла с ума из-за того, что я забыл купить туалетную бумагу, когда пошел за продуктами. Это привело к тому, что меня снова назвали бесполезным. Она игнорирует меня уже три недели. Когда я попытался поговорить и сказал, что не могу быть в отношениях с тем, кто меня игнорирует, она заявила: "Тогда ты знаешь, что тебе нужно сделать, — подать на развод"», — написал автор.

Ситуация усугубляется тем, что недавно на свадьбе друга мужчина встретил девушку, с которой встречался около шести лет до того, как познакомился с будущей женой. Их отношения тогда распались из-за того, что она уехала на другой конец страны по работе. Теперь же автор раздумывает о том, стоит ли ему расстаться с неласковой супругой и попытаться вернуть прошлое.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что решила расстаться со своим бойфрендом после года отношений. На это повлияли несколько причин, но последней каплей стал совместный двухнедельный отпуск, во время которого молодой человек обгорел на солнце, что спровоцировало мучительную диарею.

