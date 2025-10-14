Турист публично помочился в общественном месте Таиланда и был избит местными

Турист из Индии справил нужду у рынка в Паттайе и был избит местными жителями

Отдыхающий в Таиланде турист решил справить нужду в общественном месте и был избит. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

13 октября 52-летний путешественник из Индии по имени Рама Кришна публично помочился на дорожное ограждение перед рынком на Второй улице Паттайи. Жители города посоветовали мужчине воспользоваться туалетом. Однако индиец проигнорировал просьбу, а его друг вступил в конфликт с местными.

В итоге между туристами и таиландцами произошел конфликт, в ходе которого Кришну толкнули, и он разбил голову о камни. Со слов друга потерпевшего, на них набросились четверо мужчин.

Прибывшие на место происшествия полицейские и медики нашли путешественника лежащим в луже крови. Спасатели стабилизировали его состояние и госпитализировали. Уточняется, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На данный момент офицеры устанавливают личности всех участников конфликта.

