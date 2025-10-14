Путешествия
19:16, 14 октября 2025Путешествия

Туристка едва не лишила жизни себя и ребенка во время поездки на квадроцикле в Европе

CB: Туристка угодила в ДТП с ребенком во время поездки на квадроцикле в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ivanb.photo / Shutterstock / Fotodom  

Путешествующая по Европе с семьей туристка угодила в ДТП во время поездки и едва не лишила себя и своего ребенка жизни. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

13 октября семья из четырех человек на двух квадроциклах направлялась в сторону бухты Кала-Пи на Майорке, Испания. За рулем одного транспортного средства находился мужчина, перевозивший сына, на водительском месте другого — женщина, пассажиром также был несовершеннолетний. Во время поворота иностранка потеряла управление и перевернулась.

Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшему мальчику на месте, он отделался легкими ушибами. При этом туристку со множественными травмами госпитализировали. Департамент дорожного движения выясняет причины аварии.

Ранее водитель минивэна врезался в пару туристов в США и оставил их лежать в луже крови. Инцидент произошел в центре Нью-Йорка.

    Все новости