Туристы на Tesla врезались в веранду ресторана в США по пути в аэропорт и попали на видео

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Туристы на автомобиле Tesla врезались в веранду ресторана в Майами-Бич, США, по пути в аэропорт и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел утром в воскресенье, 12 октября, возле таверны Norman's Tavern. Водитель машины был трезв, однако врезался в пальму и снес столики и стулья на веранде. Затем все пассажиры, которые ехали в авиагавань, вышли из автомобиля и сбежали с места происшествия.

Двоих из них поймали, однако отпустили без предъявления обвинений. Ведется расследование дела.

Ранее туристический автобус с россиянами попал в аварию в горной местности Абхазии. Среди пассажиров были туристы из Ставрополя. Один человек не выжил.

