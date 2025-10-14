Силовые структуры
18:40, 14 октября 2025Силовые структуры

У исколовшего ножом жену российского бизнесмена киллера был напарник

Жители Казани рассказали о напарнике киллера, напавшего с ножом на женщину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У киллера, исколовшего ножом жену бизнесмена в Казани, был напарник. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, жители дома, возле которого мужчина в мотоциклетной форме и шлеме напал на женщину с ножом, регулярно видели двух подозрительных мужчин. Люди отмечали, что они были в мотоэкипировках и мотоциклетных шлемах. Неизвестные по несколько часов сидели в кустах и наблюдали за обстановкой, готовя расправу. Одному из местных жителей удалось сфотографировать напарника киллера, который сидел на мотоцикле.

Нападение произошло в 07:50 возле гимназии №94. 34-летняя Ирина проводила дочку в школу и подходила к своему BMW X-6, когда мужчина напал на нее с ножом. Он нанес множество ударов в шею и грудь потерпевшей, повалил ее на землю и продолжил добивать на земле. Довести свой умысел до конца неизвестному не удалось, поскольку женщина оказала активное сопротивление.

Она продолжает находиться в хирургии в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь пациентки.

