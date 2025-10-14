Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 14 октября 2025Силовые структуры

У руководителя отделения «Народного фронта» прошли обыски

Главу нижегородского отделения «Народного фронта» заподозрили в мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Правоохранительные органы провели обыски у руководителя нижегородского отделения «Народного фронта» 42-летнего Андрея Жильцова, заподозренного в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Силовики нагрянули к функционеру утром 14 октября домой и в офисы «Народного фронта» и «Нижегородской службы добровольцев». Самого Жильцова увезли на допрос.

В ходе обысков изъяты документы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, отмечает Baza.

Жильцов возглавил отделение «Народного фронта» в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Ранее сообщалось, что следствие добавило сумму хищений по уголовному делу бывших руководителей WorldSkills Russia Роберта Уразова и Динара Мухаметзянова, обвиняемых в мошенничестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Правозащитники оценили возможный выход на свободу делавшего кукол из детей некрополиста

    Астрофизик оценил опасность выброса с Солнца одного из крупнейших за год протуберанца

    Шаляпин назвал певицу-эталон женской грации

    Зеленский высказался о создании военной администрации в Одессе

    Монеточка порассуждала о возвращении в Россию

    ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете «Победы»

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости