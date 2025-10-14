У руководителя отделения «Народного фронта» прошли обыски

Главу нижегородского отделения «Народного фронта» заподозрили в мошенничестве

Правоохранительные органы провели обыски у руководителя нижегородского отделения «Народного фронта» 42-летнего Андрея Жильцова, заподозренного в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Силовики нагрянули к функционеру утром 14 октября домой и в офисы «Народного фронта» и «Нижегородской службы добровольцев». Самого Жильцова увезли на допрос.

В ходе обысков изъяты документы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, отмечает Baza.

Жильцов возглавил отделение «Народного фронта» в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Ранее сообщалось, что следствие добавило сумму хищений по уголовному делу бывших руководителей WorldSkills Russia Роберта Уразова и Динара Мухаметзянова, обвиняемых в мошенничестве.