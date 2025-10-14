Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

Следствие добавило экс-руководителям WorldSkills Russia хищение 38 млн рублей

Следствие добавило сумму хищений по уголовному делу бывших руководителей WorldSkills Russia Роберта Уразова и Динара Мухаметзянова. Об этом сообщает ТАСС.

По версии правоохранительных органов, они похитили 38 миллионов рублей из средств по гранту в 1 миллиард 75 миллионов рублей, выделенного АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia). Соответствующее соглашение между WorldSkills Russia и Минпросвещения России было заключено в январе 2022 года. Деньги были похищены под видом премий.

По второму эпизоду Уразов и Мухаметзянов обвиняются в хищении 130 миллионов рублей в рамках национального проекта «Демография».

О задержании генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова по подозрению в мошенничестве сообщалось в июне 2024 года.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство РФ, однако в стране продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», созданного в 2020 году.