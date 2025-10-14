Умер популярный R&B-исполнитель

Умер американский R&B-исполнитель D'Angelo

Скончался R&B и нео-соул-исполнитель, мультиинструменталист и продюсер Майкл Ди Энджело Арчер, известный как D'Angelo (Д’Энджело). Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление семьи певца.

Музыканту был 51 год. Отмечается, что он скончался после продолжительной борьбы с раком. Смерть подтвердила семья исполнителя.

За свою карьеру Д’Энджело выпустил три альбома, включая дебютный альбом Brown Sugar в 1995 году, Voodoo в 2000-м и последний альбом Black Messiah в 2014-м.

