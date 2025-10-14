Россия
21:40, 13 октября 2025

В ДНР один человек погиб при детонации взрывоопасного предмета

Пушилин: В селе Лозовое при детонации взрывоопасного предмета погиб человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В течение дня в результате агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его данным, жертвой агрессии ВСУ стал мужчина 1961 года рождения. Он погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Лозовое. «В Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1979 года рождения», — добавил Пушилин.

Кроме того, пострадали и два сапера МЧС. Они разминировали ЛЭП на освобожденной территории. Всем раненым оказывают необходимую помощь.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при атаке ВСУ пострадал подросток.

