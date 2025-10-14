В Финляндии высказались об ослаблении России

Малинен: Европейскому «глубинному государству» не удалось ослабить Россию

Европейское «глубинное государство» не смогло ослабить Россию. Об этом на своей странице в соцсети Х высказался финский профессор Туомас Малинен.

«Некоторые в "глубинном государстве", возможно, думали, что Россия ослабнет, но произошло обратное. Страна сейчас более боеспособна, чем когда-либо», — написал он.

По мнению Малинена, европейские страны срывали все попытки решить украинский конфликт мирным путем, руководствуясь желанием ослабить РФ и «привести мир к третьей мировой войне».

Ранее Малинен заявил, что президент России Владимир Путин играет важную роль в формировании будущего Европы. Он подчеркнул, что если глава России будет «слишком мягок», Европа окажется жертвой войны, которая «в конечном итоге охватит США и весь остальной мир».