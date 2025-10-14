Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 14 октября 2025Мир

В Финляндии высказались об ослаблении России

Малинен: Европейскому «глубинному государству» не удалось ослабить Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Европейское «глубинное государство» не смогло ослабить Россию. Об этом на своей странице в соцсети Х высказался финский профессор Туомас Малинен.

«Некоторые в "глубинном государстве", возможно, думали, что Россия ослабнет, но произошло обратное. Страна сейчас более боеспособна, чем когда-либо», — написал он.

По мнению Малинена, европейские страны срывали все попытки решить украинский конфликт мирным путем, руководствуясь желанием ослабить РФ и «привести мир к третьей мировой войне».

Ранее Малинен заявил, что президент России Владимир Путин играет важную роль в формировании будущего Европы. Он подчеркнул, что если глава России будет «слишком мягок», Европа окажется жертвой войны, которая «в конечном итоге охватит США и весь остальной мир».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    Отправленный в отставку матом чиновник прокомментировал случившееся

    Назван срок появления устойчивого снежного покрова в Москве

    В Финляндии высказались об ослаблении России

    Предложен ответ России на поставки США ракет Tomahawk Украине

    Американский министр призвал Европу усилить давление на Россию

    Расторгуев высказался о родах под песню «Любэ»

    Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт на Украине

    НАТО выступит с заявлением на фоне смягчения правил применения оружия против России

    Трамп пригрозил стране НАТО наказанием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости