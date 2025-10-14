Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:46, 14 октября 2025Мир

В Германии из ботанического сада украли самый вонючий цветок в мире

Spiegel: В Дортмунде из ботанического сада украли самый вонючий цветок в мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Германии из ботанического сада Дортмунда украли самый вонючий цветок в мире. Об этом сообщило издание Spiegel.

Воры выкопали и похитили клубень редкого аморфофаллуса титанического весом 20-30 килограммов, который назвали «Давид».
Растение цветет только несколько дней один раз в несколько лет, источая ужасный запах гнили, чтобы привлечь насекомых. Как отметил сотрудник ботанического сада «Ромбергпарк», жители города ожидали нового цветения, самое крупное соцветие в растительном мире привлекает тысячи гостей.

«Кража "Давида" стала для нас тяжелым ударом. Мы надеемся, что воры пожалеют о своем решении и вернут растение», — добавил сотрудник. Власти Дортмунда подали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что популярный цветок оказался полезен в борьбе с депрессией. Как рассказал кардиолог Евгений Таратухин, эфирное масло лаванды используется для лечения этого заболевания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Названы возможные условия для передачи Украине Tomahawk

    Популярный российский блогер получил иск на 11 миллионов рублей

    Ученые обнаружили расширение опасной аномалии на Земле

    Обнаружено ключевое противоречие в сделке по Газе

    Российский военный назвал страны с самыми сильными дроновыми войсками

    Приговоренного за невозможное преступление мужчину снова спасли от казни

    Мужчина попытался воевать с осами и проиграл

    В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняков

    Байден похвалил Трампа и его команду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости