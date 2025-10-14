В Германии из ботанического сада украли самый вонючий цветок в мире

Spiegel: В Дортмунде из ботанического сада украли самый вонючий цветок в мире

В Германии из ботанического сада Дортмунда украли самый вонючий цветок в мире. Об этом сообщило издание Spiegel.

Воры выкопали и похитили клубень редкого аморфофаллуса титанического весом 20-30 килограммов, который назвали «Давид».

Растение цветет только несколько дней один раз в несколько лет, источая ужасный запах гнили, чтобы привлечь насекомых. Как отметил сотрудник ботанического сада «Ромбергпарк», жители города ожидали нового цветения, самое крупное соцветие в растительном мире привлекает тысячи гостей.

«Кража "Давида" стала для нас тяжелым ударом. Мы надеемся, что воры пожалеют о своем решении и вернут растение», — добавил сотрудник. Власти Дортмунда подали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что популярный цветок оказался полезен в борьбе с депрессией. Как рассказал кардиолог Евгений Таратухин, эфирное масло лаванды используется для лечения этого заболевания.

