Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:04, 13 октября 2025Мир

В Германии обратились к Трампу с просьбой повторить «израильский успех» на Украине

Мерц призвал Трампа усилить поддержку Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу, попросив его усилить поддержку Киева и тем самым повторить «израильский успех» на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Мерц пояснил, что в Германии рассчитывают на то, что Вашингтон будет оказывать долговременную поддержку Киеву. «Так же, как они это показали в этом регионе [на Ближнем Востоке], они должны показать это вместе с нами и на Украине, и по отношению к России», — сказал политик.

Он также отметил, что на саммите в Египте обсудит с Трампом пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Египте было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США представили мобильные установки для Tomahawk

    В России прокомментировали миротворчество Трампа и напомнили о «Томагавках» для Киева

    Украинский город частично остался без света после взрывов

    Мобилизованный украинец умер от приступа эпилепсии

    В России сочли игрой в покер заявления Трампа о поставках ракет Tomahawk

    В Германии обратились к Трампу с просьбой повторить «израильский успех» на Украине

    В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Карпин пошутил об изображении на новой 500-рублевой банкноте

    Россиян предупредили о возможных очередях на границе Шенгенской зоны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости