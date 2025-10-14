Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
В Италии оценили заявление Трампа по Tomahawk

L'AntiDiplomatico: Слова Трампа о Tomahawk означают пересмотр помощи Украине
Марина Совина
Заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk означает пересмотр американской стратегии помощи Киеву. С таким мнением выступило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

По мнению авторов статьи, слова Трампа о Tomahawk означают пересмотр помощи Украине. В частности, стал понятен новый и противоречивый свет на поддержку Киева.

«...Ситуация рисует сложную картину: публичные заявления Трампа о Tomahawk кажутся опасной игрой по повышению ставок, в то время как дипломаты работают за кулисами, пытаясь поддерживать диалог», — отмечается в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов поставить Украине ракеты Tomahawk в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. При этом политик допустил, что обсудит возможную поставку этих ракет с российским лидером Владимиром Путиным.

