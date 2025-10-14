Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 13 октября 2025Мир

В Италии заявили о приближении признания Палестины

Мелони: Признание Палестины Италией становится ближе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Италия может признать Палестину как государство, когда будет выполнен мирный план американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони, ее цитирует РИА Новости.

Политик отметила, что выступает за то, чтобы Палестина стала независимым государством. «Очевидно, что, если план будет реализован, признание Государства Палестина станет ближе. (...) Когда будут выполнены условия, еще и установленные парламентом, то конечно», — сказала Мелони.

Ранее в Египте было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США представили мобильные установки для Tomahawk

    В России прокомментировали миротворчество Трампа и напомнили о «Томагавках» для Киева

    Украинский город частично остался без света после взрывов

    Мобилизованный украинец умер от приступа эпилепсии

    В России сочли игрой в покер заявления Трампа о поставках ракет Tomahawk

    В Германии обратились к Трампу с просьбой повторить «израильский успех» на Украине

    В Москве арестовали оперуполномоченного отдела уголовного розыска

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Карпин пошутил об изображении на новой 500-рублевой банкноте

    Россиян предупредили о возможных очередях на границе Шенгенской зоны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости