В Италии заявили о приближении признания Палестины

Мелони: Признание Палестины Италией становится ближе

Италия может признать Палестину как государство, когда будет выполнен мирный план американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони, ее цитирует РИА Новости.

Политик отметила, что выступает за то, чтобы Палестина стала независимым государством. «Очевидно, что, если план будет реализован, признание Государства Палестина станет ближе. (...) Когда будут выполнены условия, еще и установленные парламентом, то конечно», — сказала Мелони.

Ранее в Египте было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.