В Киеве объяснили причину отключения электричества

В Киеве пропал свет из-за аварии на высоковольтных линиях
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В трех районах Киева отключилось электричество из-за аварии на высоковольтных линиях. Так причину отключения света объяснила украинская энергетическая компания ДТЭК в Telegram-канале.

«Киев: из-за аварии на высоковольтных линиях произошли отключения в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах», — указано в сообщении. Также свет пропал в Днепровском и Дарницком районах.

Утверждается, что энергетики уже работают над устранением причин аварии.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел полный блэкаут. Аварийные отключения электроэнергии были введены также в семи областях, включая Сумскую, Харьковскую и Полтавскую. По заявлению властей, отключение электричества связано с перегрузкой сети.

