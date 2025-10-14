В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

Песков: Уиткофф доказал свою эффективность и может помочь на Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф доказал свою эффективность на Ближнем Востоке, поэтому он может помочь в урегулировании на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Уточняется, что президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу сосредоточиться на Украине после перемирия в секторе Газа. Песков выразил надежду, что таланты американского политического деятеля будут способствовать дипломатическому разрешению украинского кризиса.

«Безусловно, мы приветствуем такие намерения. Приветствуем подтверждение политической воли на то, чтобы всемерно способствовать поискам путей мирного урегулирования», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Россия и Турция пока не обсуждали проведение нового раунда переговоров между Москвой и Киевом на турецкой площадке. Однако он уточнил, что все может быть оперативно согласовано.