В Кремле ответили на угрозу Макрона

Песков ответил на слова президента Франции Макрона о «расплате» за упорство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона, пригрозившего Москве «расплатой» за упорство. Его слова приводит ТАСС.

«Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва так или иначе добьется поставленных целей и обеспечит свои интересы.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что если Россия продолжит «упорствовать в своем воинственном упрямстве» и не захочет садиться за стол переговоров, ей придется за это «заплатить». Французский лидер не уточнил, что имелось в виду.