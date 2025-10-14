В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

Судить о передаче Украине американских ракет Tomahawk следует после встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока это газетные сообщения. Но знаем, действительно, что сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, необходимо дождаться встречи и посмотреть на заявления, прислушаться к ним и проанализировать их.

Ранее профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, чтобы подтолкнуть страну к полной мобилизации.