13:41, 14 октября 2025

В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

Песков: Судить о передаче Tomahawk следует после встречи Трампа и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Судить о передаче Украине американских ракет Tomahawk следует после встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока это газетные сообщения. Но знаем, действительно, что сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, необходимо дождаться встречи и посмотреть на заявления, прислушаться к ним и проанализировать их.

Ранее профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, чтобы подтолкнуть страну к полной мобилизации.

