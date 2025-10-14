«Ракеты в качестве взятки». На Западе назвали возможное условие для передачи Украине Tomahawk

Дизен: США и Украина готовят план против РФ, обговаривая передачу Tomahawk

США могут передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, чтобы подтолкнуть страну к полной мобилизации. Такое предположение сделал профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

США подталкивают Украину к полной мобилизации, чтобы привлечь молодежь к боевым действиям, и готовы послать Tomahawk в качестве взятки Гленн Дизен профессор университета Юго-Восточной Норвегии

По его словам, самые опасные времена еще впереди, потому что Москве придется принимать жесткие решения в ответ на действия Киева, если он все-таки получит ракеты.

Трамп обещал, что Украина получит Tomahawk в случае продолжения конфликта

Президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Киеву оружия, если конфликт на Украине не будет урегулирован.

При этом американский лидер убежден, что президент России Владимир Путин согласится на урегулирование конфликта.

Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует... А если он не урегулирует — для него это плохо кончится Дональд Трамп президент США

Владимир Зеленский уже начал определять цели для удара Tomahawk

Трамп созванивался с украинским лидером и назвал их разговор «очень хорошим». Зеленский рассказал ему, какие виды вооружения нужны Киеву — в частности, он попросил предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) Tomahawk.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Несмотря на то что решение Трамп еще не принял, Зеленский заявил, что Украина якобы будет применять американские ракеты исключительно против военных целей, если США согласятся их передать. Американский лидер, в свою очередь, отметил, что готов обсудить возможную поставку ракет Киеву лично с Путиным.

В России заявили о возможности справиться с Tomahawk

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) умеют справляться с таким типом вооружения, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

Фото: Andriy Andriyenko / Ukrainian Armed Forces / Reuters

«С точки зрения военной эффективности это не новое вооружение... оно понятно для наших военных. Это достаточно старое вооружение для систем ПВО, и понимание, как с ним бороться, — в этом смысле есть», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, США занимают двойственную позицию, и потенциальная поставка Tomahawk Киеву раскроет их настоящие цели.