Профессор Дизен: США дадут Киеву Tomahawk при тотальной мобилизации на Украине

Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предположил, при каких условиях США передадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом он написал в социальной сети X.

Дизен предположил, что США дадут Киеву Tomahawk при условии тотальной мобилизации на Украине.

«США подталкивают Украину к полной мобилизации, чтобы привлечь молодежь к боевым действиям, и готовы послать Tomahawk в качестве взятки», — допустил он.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что российские военные знают способы справиться с Tomahawk. «С точки зрения военной эффективности это не новое вооружение... оно понятно для наших военных. Это достаточно старое вооружение для систем ПВО и понимание, как с ним бороться — в этом смысле есть», — сказал он.