Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 14 октября 2025Мир

В России заявили о возможности справиться с Tomahawk

Посол МИД РФ Мирошник: Российские силы ПВО знают, как бороться с Tomahawk
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk станут символическим шагом, поскольку российские силы противовоздушной обороны (ПВО) умеют справляться с таким типом вооружения. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Мирошник подчеркнул, что российские военные знают способы справиться с Tomahawk.

Материалы по теме:
«Хороший парень, но гребаный идиот». Трамп хочет отправить в отставку одного из переговорщиков по Украине. Кто он?
«Хороший парень, но гребаный идиот». Трамп хочет отправить в отставку одного из переговорщиков по Украине. Кто он?
1 октября 2025
«Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют
«Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют
13 октября 2025

«С точки зрения военной эффективности это не новое вооружение... оно понятно для наших военных. Это достаточно старое вооружение для систем ПВО и понимание, как с ним бороться — в этом смысле есть», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что потенциальная поставка ракет Украине покажет настоящие цели США. Мирошник указал, что сейчас Вашингтон занимает двойственную позицию: стремится к миру, при этом рассматривая передачу техники Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов поставить Украине ракеты Tomahawk в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. При этом политик допустил, что обсудит возможную поставку этих ракет с российским лидером Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США представили мобильные установки для Tomahawk

    В России призвали ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

    Марочко заявил о закреплении российских войск в Константиновке

    Валерия назвала причину раздельного проживания с пожилой матерью

    В России оценили новые мобильные установки для Tomahawk

    Популярная певица снялась без бюстгальтера и трусов для нового фото

    Венесуэла закроет посольства двух странах

    На Украине произошла массовая драка между военкомами и гражданскими

    Известная актриса призналась в нелюбви к Петербургу

    Российские военные без единого выстрела обезвредили группу ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости